Kürşat Ayvatoğlu'nun 'pudra şekeri' ifadesinde dikkat çeken detay

28 Mart 2021 Pazar, 12:41

Narkotik polislerinin 2001 yılında uyuşturuculara verilen takma isimleri yayımladığı listede; eroin, kokain, esrar ve hap türü uyuşturucaların satıcılar ve kullanıcılar arasındaki 77 takma ismi yer alıyor. O listede yer alan bilgilere göre 'pudra şekeri' de kokainin takma ismi olarak kullanılıyor.

MUSTAFA HOŞ GÜNDEME GETİRDİ

Konuyu gündeme Gazeteci Mustafa Hoş, 2001 yılına ait haber görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

2001 yılından bir narkotik haberi..uyuşturucuların takma adları

kokain=pudra şekeri

büro personeli aslında itiraf etmiş pic.twitter.com/C0kAwCQzc7 — mustafahos (@mustafahos) March 28, 2021

''2001 yılından bir narkotik haberi..uyuşturucuların takma adları kokain=pudra şekeri büro personeli aslında itiraf etmiş'' notuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Lüks aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, verdiği ifadede kokain kullandığını reddederek, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” ifadelerini kullanmıştı.