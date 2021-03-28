AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun milyonluk ciplere uzanan hikayesi!

28 Mart 2021 Pazar, 09:28

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüler sonrası Ayvatoğlu’nun ne şekilde zenginleştiğine yönelik tartışmalar sürüyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan son görüntülere göre, Hamza Dağ’ın cep telefonunu taşıyan ve yakınından hiç ayrılmayan Ayvatoğlu’nun, sadece beş yıl önce bozuk araçlara bindiği, bugün ise değeri milyonları bulan ciplere bindiği ortaya çıktı. Ayvatoğlu’nun zenginleşmesinin Kastamonu’da başladığı ortaya çıkarken kamu gücünü kullandığı, belediye başkanlarına bile “yol verdiği” iddia edildi.

HER ŞEY 2014’TE BAŞLADI

Ayvatoğlu hakkındaki iddiaları son olarak gazeteci Muhammed Vefa Özalp dile getirdi. Ayvatoğlu’nu senelerdir tanıdığını anlatan Özalp, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları anlattı:

Ben Kürşat’ı yerel seçim sürecinden 2014 yılında AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş’ın seçim ofisinde tanımıştım. Kürşat o dönem grafiker olarak çalışıyordu. Photoshop’ta seçim çalışmalarını yapıyordu. — Muhammed Vefa (@muhammed_vefaa) March 26, 2021

“Ben Kürşat’ı yerel seçim sürecinden 2014 yılında AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı olan Tahsin Babaş’ın seçim ofisinde tanımıştım. Kürşat o dönem grafiker olarak çalışıyordu. Photoshop’ta seçim çalışmalarını yapıyordu. Liseyi terk etmişti, bir milletvekilinin önerisiyle Tahsin Babaş’la çalışmaya başladı. Heyecanlı biriydi. Bir tane bozuk arabası vardı. Şimdiki gibi değil. Sonraki süreçte Tahsin Babaş’ın seçimi kazanmasının ardından belediyede işe başladı. İşte istediği hayatın içine ilk adımını atmıştı. Sonra bir müdürlük verildi. Bu müdürlük görevinde yapacağını yapıyordu! Siz orayı anladınız... İddialara göre, Kastamonu’da esnaf, iş adamı kim varsa onunla iletişime geçip işini hallediyordu.

Öyle ki kısa sürede başkanın bile işini yapacak seviyeye gelmişti! Burada dananın kuyruğu koptu. Kastamonu’da bulunan bir AVM’de pizzacı açtı. Lüks araba aldı. Ama kimse merak etmedi bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Ondan sonra belediye başkanın özel kalemi oldu. İşte o zaman Kastamonu’nun Kürşat macerası hızlandı. Belediyeye işe düşen Kürşat’ın kapısını çalıyordu. O dönem birçok şikayet olmasına rağmen belediye başkanının Kürşat’ı korumasından dolayı kimse bir şey yapamıyordu. İddiaya göre, belediyenin ihalelerinden haberdar olduğu için istediği parayı bu ihalelerden kazandığı söyleniyor. O dönemde, bu dönemki gibi alışkanlıklarının olduğunu arkadaşlar söylüyordu. Sonraki süreçte arkadaşlardan duydum ki, Kürşat Ankara’ya gelmiş. Hayırdır, ne iş derken… Bir kamu kurumunda çalıştığını söylediler. Çalışıp çalışmadığı konusunda bir teyit peşinde olmadım. Ve Ankara’da villada kaldığını, lüks arabalara bindiğini sosyal medya hesabından gördüm.”

78 MİLYONLUK BORÇ

“Kastamonu Belediye sürecinde Kürşat artık bir servet kazanmıştı. Çakarlı arabayla deniz kenarlarında, bilmem kaç yıldızlı otellerde ve gazinolara gidip parayı eziyordu. Ezmek ne demek pastırma yapıyordu. Pastırma demişken, Kürşat’ın görev sürecinde 100 bin liralık pastırma faturası kesilmişti. Bu sadece bir tanesi… AK Parti’ye giriş sürecini de biliyorum ancak burada daha lafı uzatmak istemiyorum. İsteyen olursa önümüzdeki günlerde bunu açıklarım. Şimdi, son seçimde Kastamonu Belediyesi’ni MHP kazandı. Ve AK Partili Tahsin Babaş 78 milyon 490 bin 859 TL borç bıraktı.”