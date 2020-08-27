Çizer Tarık Tolunay'dan pixel pixel İstanbul haritası

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:17

Kentçizer Tarık Tolunay, 2010 yılında başladığı Fractal İstanbul projesine devam ediyor. Çizer, 2017 yılında tamamladığı "Tarihi Yarımada "haritalamasının ardından, geçen aralık ayında serinin ikinci etabı olan "Haydarpaşa Panaroma"yı da paylaşmıştı.

SEKİZ AYLIK ÇALIŞMA

Serinin üçüncü etabı "Pandemi"yi 8 aylık bir süreçte tamamlayan Tolunay, kent kültürüne ufak da olsa bir katkı sunma amacı taşıyan çalışmalarında, İstanbul’un günlük yaşamına dair ayrıntıları hikâyelerle birleştirerek kendi yorumuyla imgelere aktarıyor. Üst üste binmiş zaman katmanlarını karmaşık kompozisyonlarda bir araya getiriyor ve kayıt altına alıyor.

"Pandemi"de Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy yer alıyor.

Pandemi günlerinin ürünü…#fractalistanbul İllüstratif Haritalar Serisi 3. Etap.#fractalistanbul_pandemi sonunda bitti. ??

Yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. ???https://t.co/s87Vz4kvwL

Linkten orijinal görsele ulaşabilirsiniz. ??

Yorumlar için tekrar burada buluşuyoruz. ?? pic.twitter.com/bfMFebYamv — Tarık Tolunay (@tariktolunay) August 24, 2020

KENTİN HAFIZASINA YOLCULUK

Tolunay, karikatürist Oğuz Aral'ın Gırgır sayafalarında yarattığı ünlü çizgi kahramanı Avanak Avni'ye, daha önceki haritalarında olduğu gibi "Pandemi"de de yer veriyor.

Galata Köprüsü’nden geçebilmek için katlanabilir bacaya sahip vapurlar; İETT’nin kült otobüsleri otomatik vites Leylandlar; kentin simge isimlerinden, Burhan Pazarlama olarak da tanınan Burhan Demircan; Büyük Postane’nin sağ kulesinin giriş katındaki telgrafhane... Muhaliflerin Ankara'ya şikayetlerini buradan ilettiklerini belirten Tolunay'ın haritasında, tutuklanan arkadaşları için bir sokak konseri eşliğinde basın açıklaması yapan Grup Yorum üyelerini görebiliyorsunuz.

90’lı yıllar.

Büyük Postane’nin sağ kulesinin giriş katı telgrafhanedir.

Muhalifler Ankaraya şikayetlerini buradan telgraf ile iletirdi.@Grup_YORUM Tutuklanan arkadaşları için bir sokak konseri eşliğinde basın açıklaması yapmakta. pic.twitter.com/b4jjKULkYR — Tarık Tolunay (@tariktolunay) August 24, 2020

Sirkeci’de yer alan Büyük Postane ve Yeni Camii gibi yapıların yanı sıra Karaköy’ün çatılarında yer alan küçük kiliseler ve 1850’li yıllarda yapılan tarihi Kamondo Merdivenleri gibi yapıları da haritayı detaylı incelediğinizde fark edebiliyorsunuz.

DETAYLARDA KAYBOLMAK

"Pandemi"nin her köşesinde karşılaşacağınız apayrı hikâyeleri, Tarık Tolunay'ın paylaşmış olduğu tweet zincirinde de görebilmek mümkün; ancak en güzeli, Tolunay'ın paylaşımlarıyla birlikte haritayı saatlerce incelemek....

Serinin üçüncü etabıyla birlikte Fractal İstanbul – Pandemi’nin, 500 adet üretilmiş 71 X 122 cm boyutlarındaki posteri de şu anda satışta.