Clubhouse kullanırken dikkat!

27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:05

Son haftalarda teknoloji dünyasının gündeminde olan uygulama Clubhouse. Herkes buradaki odalarda yapılan konuşmalardan, tartışmalardan bahsediyor. Öyle ki herkes ilgisinin çektiği odaya girip fikir beyan ediyor. Uzaktaki dostlarla sesli ortamda buluşup sohbet eden de var, basın toplantısı düzenleyen de, siyaset, sanat sorunlarını konuşan da.

Clubhouse, yazılı veya görsel şekilde herhangi bir gönderinin paylaşılmadığı; yani alışılagelmiş bir ana sayfa akışın olmadığı bir sosyal ağ, etkileşimin sesli sohbet odaları üzerinden yapılıyor.

Şimdilik sadece iOS kullanıcıları arasında davetiyesi olanlar girebiliyor. Android kullanıcılarının ne zaman gireceği ise belirsiz. Uygulamayı kullanmak için arkadaşlarınızdan ya da çevrenizdekilerden davet almanız gerekiyor. Sonra da bekleme listesine giriyorsunz. Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz. Bu odalarda iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

TÜRKİYE İLK BEŞTE

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamayı en çok kullanan ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye, Appfigures’ün şubat başında topladığı verilere göre uygulamanın en çok kullanıldığı ABD, Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık’tan sonra indirme sayısıyla beşinci ülke oldu. Peki bu kadar ilginin olduğu Clubhouse ne kadar güvenilir, güvenlik için hangi ne yapmak gerekiyor. Keepnet Labs uzmanlarına göre, Clubhouse sohbet odalarındaki konuşmalar geçici olarak kaydedilmesine rağmen, konuşulanların odada bulunanlar tarafından harici bir aygıtla kaydedilme riski var.

BUNLARA DİKKAT

- Clubhouse dahil hiçbir sosyal ağın hassas bilgilerinizi paylaşmak için güvenli olmadığını unutmayın.

- Uygulama, üye olduktan sonra adres defterinizi paylaşmanızı istiyor. Ancak Clubhouse, şu anda Türkiye’deki KVKK ile uyumlu değil.

- Yalnızca bildiğiniz ve güvendiğiniz odalara katılın.

- Karşınızdaki kişilerin gerçek isimleri yerine takma isim kullanabileceklerine karşı tedbirli olun.

- Clubhouse’un belirli durumlarda yasal mercilerle veri paylaşımı yapmak zorunda kalabileceğini ve IP adresiniz üzerinden konumunuzu saptayabildiğini unutmayın.

- Clubhouse kişisel verilerinizi satmasa da kendi hizmetlerini geliştirmek için kullanabilir ve iş ortaklarıyla paylaşabilir. Bu sebeple hangi verilerinizi sistemde tutacağınızı iyi değerlendirin.

- Uygulama, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydeder. Ayrıca katılımcılar hakkında toplanan veriler, geçici kullanım için de olsa üçüncü şahıslara verilebilir. Şu durumda hiç kimse sızıntılara karşı koruma altında değil.

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