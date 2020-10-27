CNN: ABD seçimler sonrasındaki olası bir kargaşaya hazırlanıyor
CNN’in haberinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinden sonra ülkede patlayabilecek olası protestolar için hazırlandığı belirtildi.
CNN’in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 3 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde olası protestolar için hazırlanıyor.
Bakanlığa bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile Gümrük ve Sınır Koruması’nda yoğun hazırlıklar gerçekleştiriliyor.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza’dan üst düzey bir yetkilinin iddiasına göre, kurum personelini hazır durumda bekletirken, Gümrük ve Sınır Koruması, düzenli olarak personelini eğitiyor.
ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Ken Cuccinelli, “Gerektiği takdirde harekete geçmek için ekiplerimiz hazır” dedi. Cuccinelli, herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşeceğine işaret eden belirli bir istihbarat da almadıklarını ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi