CNN, aşı olmadıkları gerekçesiyle 3 çalışanını kovdu

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:52

Genel merkezi Atlanta, Georgia'da bulunan ABD merkezli haber kanalı CNN'de, WarnerMedia Haberler ve Sporlar Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına mesai arkadaşlarının kovulduğunu bir not ile bildirdi.

CNN'in aldığı karara göre ofise gelen ve sahada diğer CNN muhabirleriyle temasta olan her çalışanın aşı olmak zorunda olduğunu hatırlatan Zucker, "Şunu açıkça vurgulayayım; bu konuda 0 tolerans politikamız var" ifadelerini kullandı.

T24'te yer alan habere göre; CNN, ofislerini dönmek isteyen çalışanlara açtı. Zucker, haber merkezi çalışanlarından üçte birinden fazlasının döndüğünü açıkladı. Çalışanlarından aşılandığına dair kanıt istemeyen CNN yöneticileri, "bu durumda bir güven sistemi yürüttüklerini" söyledi. Zucker, bu durumun yakın zamanda değişebileceğini ifade etti.

CNN yönetimi ayrıca Atlanta, Washington ve Los Angeles ofislerinde yemek yenmediği veya özel kapalı bir alanda bulunulmadığı sürece maske takmayı zorunlu tutmaya devam edeceğini bildirmişti.