CNN, aşı olmadıkları gerekçesiyle 3 çalışanını kovdu
ABD merkezli haber kuruluşu CNN, işe yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olmadan gelen 3 çalışanını şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kovdu.
Genel merkezi Atlanta, Georgia'da bulunan ABD merkezli haber kanalı CNN'de, WarnerMedia Haberler ve Sporlar Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına mesai arkadaşlarının kovulduğunu bir not ile bildirdi.
CNN'in aldığı karara göre ofise gelen ve sahada diğer CNN muhabirleriyle temasta olan her çalışanın aşı olmak zorunda olduğunu hatırlatan Zucker, "Şunu açıkça vurgulayayım; bu konuda 0 tolerans politikamız var" ifadelerini kullandı.
T24'te yer alan habere göre; CNN, ofislerini dönmek isteyen çalışanlara açtı. Zucker, haber merkezi çalışanlarından üçte birinden fazlasının döndüğünü açıkladı. Çalışanlarından aşılandığına dair kanıt istemeyen CNN yöneticileri, "bu durumda bir güven sistemi yürüttüklerini" söyledi. Zucker, bu durumun yakın zamanda değişebileceğini ifade etti.
CNN yönetimi ayrıca Atlanta, Washington ve Los Angeles ofislerinde yemek yenmediği veya özel kapalı bir alanda bulunulmadığı sürece maske takmayı zorunlu tutmaya devam edeceğini bildirmişti.
Video Haberler
- Bursa’da yola saçılan karpuzlar kazaya sebep oldu
- Esenyurt’ta esnaf, hırsızları metrelerce kovaladı
- Bursa’da
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
En Çok Okunan Haberler
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Tarkan'ın yangın bölgesine yaptığı yardım açıklandı
- Şahan Gökbakar'dan gönüllü yurttaşa tepki
- Tekel Bayileri Platformu Başkanı, zamlı listeyi paylaştı
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Erdoğan'ın çay dağıtması dünya basınında
- Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırı gerçekleşti