CNN: Karısı ve damadı Trump'a, "yenilgiyi kabul etme vaktin geldi" dediler

09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:58

Amerikan CNN kanalına konuşan eski ABD başkanı Donald Trump'a yakın iki kaynak, damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'in Trump'a, seçim sonuçlarını kabul etmesini tavsiye ettiğini öne sürdü.

Aileyi yakından tanıyan bir başka kaynağa göre, eski First Lady Melania Trump da benzer bir talepte bulunarak, "seçim yenilgisini kabul etme zamanın geldi" dedi.

Ancak buna karşın, Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric, eski başkana sonuçları kabul etmemesi yönünde baskı yaptılar.