CNN: Karısı ve damadı Trump'a, "yenilgiyi kabul etme vaktin geldi" dediler

CNN'e konuşan kaynaklar, karısı Melania Trump ve damadı Jared Kushner'in, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a, Demokrat aday Joe Biden'ın zaferini kabul etmesini tavsiye ettiğini, ancak oğlu Donald Trump Jr'nin baskısıyla bunu reddettiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:58
CNN: Karısı ve damadı Trump'a,
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Amerikan CNN kanalına konuşan eski ABD başkanı Donald Trump'a yakın iki kaynak, damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'in Trump'a, seçim sonuçlarını kabul etmesini tavsiye ettiğini öne sürdü.

Aileyi yakından tanıyan bir başka kaynağa göre, eski First Lady Melania Trump da benzer bir talepte bulunarak, "seçim yenilgisini kabul etme zamanın geldi" dedi.

Ancak buna karşın, Trump'ın iki yetişkin oğlu Donald Jr. ve Eric, eski başkana sonuçları kabul etmemesi yönünde baskı yaptılar.


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