CNN Türk'te zam sansürü
Devletin ve geçiş garantisi verilen özel sektörün işlettiği köprü ve otoyollara gelen 2021 yılı zammı, iktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk ekranlarında "ücret artışı" oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü geçiş ücreti tarifelerini yenilerini yayımladı. Yeni tarifelere göre neredeyse yüzde 30’luk zam geldi.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi. Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya çıktı.
Zam haberlerini iktidara yakın medya hiç haberleştirmezken CNN Türk haberi önce “zam” diyerek verdi sonrasında ise “ücretler arttı” ifadesini kullandı.
İşte o iki haber:
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