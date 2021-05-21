Çocuğunuz yemek yemiyor mu? Sorun belki de sizin davranışlarınızdır

21 Mayıs 2021 Cuma, 14:42

“Çocuğuma yemek yediremiyorum”, “Bütün gün bir şey yemese umurunda olmaz” diyorsanız onlara nasıl davranmanız gerektiğine bir bakalım.

Çocuğunuza yemek hazırlarken bundan keyif alın. “Yine başladık, bakalım bunu yiyecek mi? Asla yemiyor” gibi tehlikeli cümleler kurmayın. Sizin stresli olduğunuzu anlayan çocuk, mutluymuş gibi davransanız da “Benim yemeyeceğim bir yemek geliyor” diye düşünerek yemeyi reddedebilir.

GERÇEKÇİ OLUN

Bazı çocuklar yemeklerin görüntüsüne çok önem verir. Yemeğin görüntüsü, şekli karışık mı? Yemeyi reddediyor mu? Gözlemleyin, başka yöntemler deneyin ve onunla konuşun.

Çocuğunuzu bir yaşından itibaren sofrada aile bireyleri ile oturtmaya ve yaşına uygun gıdalar tercih etmeye özen gösterin.

Yemek yerken onun da eline kaşık verin, yemeyi denesin. Sizin ona zorla yedirdiğinizi değil, birlikte yemek yediğinizi düşünsün. Etraf biraz kirlenecek ancak buna değecek!

Çocuğunuz zaten iştahsızsa, sofraya zorla oturuyorsa yaptığınız yemek ilgisini çekmeyebilir. Bazı çocuklar mutfağa daha meraklıdır. Yemek pişirmeyi onlar için eğlenceli bir oyun haline getirebilirsiniz.

Çocuğunuzun yaşını ve gelişimini göz önünde bulundurun, yeme konusundaki beklentileriniz gerçekçi olsun. Her çocuk bir oturuşta 5-6 köfte yiyemez. Çocuklar kendi ihtiyaçlarını aslında biliyorlar ve doyduklarında yemeyi bırakıyorlar. Bu bazen 1 köfte olurken bazen 2 köfte ya da 1 kâse çorba olabiliyor. Çocuğunuz bir öğünde az yiyorsa bunun nedeni ne olabilir? Gözden geçirin.

Çocuğunuzun olduğu ortamda bir başkasına “O asla bu yemeği yemez, bundan hoşlanmıyor, ağzına bile sürmez” gibi cümleler kurmayın.

Çocuğunuza yemek yemesi için baskı yapmayın. “O tabak bitecek” cümlesini sürekli duyan çocuk, hayatının diğer dönemlerinde de “Aç olsak da tok olsak da yemek yiyebiliriz” diye düşünüyor. Sonuç: Obez nesiller.

Yemek yemek gibi bazen aç kalmak da çocuğunuzun seçtiği bir davranıştır. Çocuğunuz aç kalmayı seçtiğinde ısrarcı olmayın. Yaptığı tercihlerin sonuçlarının da kendinden kaynaklı olduğunu kabullenen çocuk zamanla sorumluluk almayı da öğrenecektir.

Çalışan anne-babaysanız çocuğunuz ilginizi çekmek için yemeğe direnç gösterebilir ve sizi saatlerce uğraştırabilir. Böyle bir durumda yemek yemesi için ısrarcı olmamaya özen gösterin.

Yemek tabağı ile çocuğunuzun peşinde gezmeyin. Yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır, sosyal bir aktivite değildir. Yemek yemeyi bir tören haline getirmeyin.

EN SIK YAPILAN HATA