Çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, kadınları taciz edip ölümle tehdit etti
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, kadın öğrencileri internet üzerinden taciz etti. Taciz eden öğrencinin, durumu teşhir edeceğini söyleyen öğrencileri ölümle tehdit etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) çocuk gelişimi
okuyan bir öğrenci, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit etti.
SUÇLAMA İÇİN 'İFTİRA' DEDİ
Pek çok kadın öğrenciyi sosyal
medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla tehdit eden
öğrenci, birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira
atıldığını söyledi ve hesaplarını kapattı.
TACİZİ
VE TEHDİDİ İFŞA ETTİLER
Kadın öğrenciler
#sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan
onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı
okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri
ve tehditleri paylaşıldı.
ÜNİVERSİTE
AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medyada çığ gibi
büyüyen olayın ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konuya ilişkin
açıklama yaptı. Üniversite, tacizci öğrenciye bahar dönemi başlamadan 6 ay
uzaklaştırma cezası verildiğini, şikayetler devam ettiği için söz konusu
öğrencinin yeniden disiplin kurulu gündemine alındığını duyurdu.
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