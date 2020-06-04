Çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, kadınları taciz edip ölümle tehdit etti

04 Haziran 2020 Perşembe, 09:29





Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit etti.

SUÇLAMA İÇİN 'İFTİRA' DEDİ

Pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla tehdit eden öğrenci, birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyledi ve hesaplarını kapattı.

TACİZİ VE TEHDİDİ İFŞA ETTİLER

Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen olayın ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konuya ilişkin açıklama yaptı. Üniversite, tacizci öğrenciye bahar dönemi başlamadan 6 ay uzaklaştırma cezası verildiğini, şikayetler devam ettiği için söz konusu öğrencinin yeniden disiplin kurulu gündemine alındığını duyurdu.