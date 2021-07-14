Çocuk istismarı sanığına İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi sonrası ilk celsede tahliye

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:42

Trabzon’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan S.Ü., İstanbul Sözleşmesi’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesinden 7 gün sonra, ilk duruşmada tahliye edildi. Çocuğun annesi Kübra E., “Bütün deliller, bütün şahitler, kamera görüntüleri elimizde mevcutken bu şahsın 3 ay tutuklu kalıp dışarı çıkmasını asla kabul etmiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Trabzon’da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, 5 Nisan 2021 tarihinde, dondurma almak için markete gitti. Burada babaannesinin komşusu olan S.Ü. ile karşılaştı. S.Ü.’nün Boncuk isimli kedisi vardı ve küçük çocuk, S.Ü.’nün eşi evde olduğunda kediyi sevmeye gidiyordu. Çocuk, markette gördüğü S.Ü.’ye “Boncuk ne yapıyor” dedi. S.Ü. de kedinin iyi olduğunu ve isterse kendisiyle eve gelip kediyi sevebileceğini söyledi. S.Ü.’nün eşinin evde olduğunu düşünen çocuk, onunla birlikte evine gitti. S.Ü., evde dokunarak küçük çocuğu istismar etti. Çocuk, elini ittiği S.Ü.’nün istismarından kurtulmaya çalışarak, evden çıkmayı başardı ve babaannesinin yanına giderek yaşadığı olayı anlattı.

Babaanne, “Annene anlat, ama baban duyarsa kötü şeyler olabilir” dedi. Küçük çocuğun olayı annesine anlatması üzerine konu babaya aktarıldı ve polise şikayette bulundular.

6 NİSAN’DA TUTUKLANDI

S.Ü. 5 Nisan’da gözaltına alınırken, polisteki ifadesinde olayı inkar etti ve çocuğun babasına borç para verdiğini belirterek, “Annesi ile babasının, bir sene önce vermiş olduğum 400 lirayı ödememek için kızlarını bu şekilde doldurduklarını; onların fikirleri doğrultusunda kızlarının bu şekilde beyanda bulunduğunu düşünüyorum” dedi. S.Ü., 6 Nisan’da tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNE DE YER VERİLDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede; küçük kızın psikolog eşliğinde alınan ifadesi de yer aldı. S.Ü.’nün, daha önce de 4-5 kez kıza dokunarak cinsel istismarda bulunduğu ve buna arkadaşları ile kardeşinin de şahit olduğu ortaya çıktı. İddianamede, S.Ü.’nün bir komşusu ile küçük kızın babaannesinin şahitlikleri de yer aldı. İddianamede ayrıca küçük kızın S.Ü.’nün evine gittiği anı gösteren güvenlik kamera görüntüsüne de yer verildi.

SAVCI, ÇOCUĞUN BEYANLARINI TUTARLI BULDU

İddianamede, küçük kızın söylediklerine ilişkin, “Mağdur hakkında düzenlenen Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda adli görüşmenin tutarlı olduğu; mağdurun doğal, akıcı bir anlatımının olduğu; yeterli miktarda detay verdiği; anlatılanlarda mantıksal bir çatının olduğunun gözlemlendiği; ayrıca mağdurun ön ve adli görüşme esnasında yaşanılan olayın etkisinde olduğunun gözlemlendiğinin tespit edildiği” değerlendirmesinde bulunuldu. İddianameyi hazırlayan savcı, S.Ü.’nün, birden fazla kez işlediği çocuğa cinsel istismar suçu nedeniyle 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SADECE 3 AY TUTUKLU KALDI

Bu arada Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Sözleşme yürürlükten kalktıktan 7 gün sonra, yani 8 Temmuz’da Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan S.Ü. sadece 3 ay tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edildi. Küçük çocuğun ailesi tahliye kararına tepki gösterdi. Anne Kübra E., S.Ü.’nün tahliyesini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Kişinin tutuklu kalması gerekirken serbest kalması, kamu adına vicdanı yaralayıcı. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hakkını bir anne, baba olarak biz aramak zorundayız. Kızımın hakkı kimsede kalmasın. Adaletse, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz kızım gibi bütün çocukların adına sesimizi yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerimize, Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Bütün deliller, bütün şahitler, kamera görüntüleri elimizde mevcutken bu şahsın 3 ay tutuklu kalıp dışarı çıkmasını asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

"DİYECEK KELİME BULAMIYORUM"

Baba Kemal E. de sadece adalet istediklerine dikkat çekerek, “Benim boğazım düğümlenmeye başladı. Diyecek kelime bulamıyorum. O şahsın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bu ülkenin evlatları olarak bunu tekrar düşünmenizi bekliyoruz” dedi.