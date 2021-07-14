Merkez Bankası açıkladı! 200 lira ve 10 lira kararı
Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. Tertip 200 lira ve 10 lira banknotların tedavüle çıkarılacağını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu V. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlar, 16 Temmuz'dan itibaren tedavüle verilecek.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. III. ve IV. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlara kıyasla, V. tertip 200 lira ve 10 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
NASIL OLACAK?
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.
I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 lira, 50 lira, 20 lira ve 5 lira banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.
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