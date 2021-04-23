Çocuklar koronavirüsün etkisinden nasıl korunmalı?

23 Nisan 2021 Cuma, 13:15

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, çocukları da etkilemeye başladı. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği’nin 12-18 Mart 2021 raporuna göre, çocuklar arasındaki vakalar 8 hafta azaldıktan sonra yeniden artış kaydedildi.

Çocuklarda belirtiler hafif gözlemlendiği veya hiç gözlemlenmediği için, çocukların yetişkinler kadar sık test edilememesi kafaları karıştırıyor. Vakalar bu kadar artmışken, Covid-19’a yakalanan çocuklar nasıl beslenmeli ve nasıl korunmalı inceleyelim.

RUTİNLERE DİKKAT

Bu süreçte ailelerinin rutinlerinin bozulması, çocukların da kolaylıkla rutin yaşamlarından çıkmalarına neden oluyor. Sağlığın korunması amacıyla evde kaldığınız sürede çocuklarınızın rutin yaşam temposunu korumaya çalışın.

Ateşli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi durumlarda vücutta sıvı kaybı artar. Kaybedilen suyun hızlıca yerine konması için çocuklarda günlük kilogram başına 50 ml su tüketimi yeterli olacaktır.

Çalışmalarda Covid-19 hastalarında bağırsak flora dengesinin bozulduğu ve bazı faydalı bağırsak bakterilerinde önemli bir azalma olduğu görülmüş. Çocuğunuzun hem bağışıklığını desteklemek hem de bağırsak florasını düzenlemek için probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi besinlere mutlaka yer vermeye çalışın.

Omega 3 yağ asitleri iltihap sökücü özelliği nedeniyle kalp ve beyin için faydalıdır. Çocuğunuzun beslenmesinde balık ve ceviz gibi omega-3 zengini besinleri eksik etmeyin.

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