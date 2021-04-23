Çocuklar koronavirüsün etkisinden nasıl korunmalı?
Beslenme uzmanı Merve Saatçi, Covid-19’a yakalanan çocukların nasıl beslenmesi ve nasıl korunması gerektiğini Cumhuriyet Pazar'a yazdı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, çocukları da etkilemeye başladı. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği’nin 12-18 Mart 2021 raporuna göre, çocuklar arasındaki vakalar 8 hafta azaldıktan sonra yeniden artış kaydedildi.
Çocuklarda belirtiler hafif gözlemlendiği veya hiç gözlemlenmediği için, çocukların yetişkinler kadar sık test edilememesi kafaları karıştırıyor. Vakalar bu kadar artmışken, Covid-19’a yakalanan çocuklar nasıl beslenmeli ve nasıl korunmalı inceleyelim.
RUTİNLERE DİKKAT
- Bu süreçte ailelerinin rutinlerinin bozulması, çocukların da kolaylıkla rutin yaşamlarından çıkmalarına neden oluyor. Sağlığın korunması amacıyla evde kaldığınız sürede çocuklarınızın rutin yaşam temposunu korumaya çalışın.
- Ateşli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi durumlarda vücutta sıvı kaybı artar. Kaybedilen suyun hızlıca yerine konması için çocuklarda günlük kilogram başına 50 ml su tüketimi yeterli olacaktır.
- Çalışmalarda Covid-19 hastalarında bağırsak flora dengesinin bozulduğu ve bazı faydalı bağırsak bakterilerinde önemli bir azalma olduğu görülmüş. Çocuğunuzun hem bağışıklığını desteklemek hem de bağırsak florasını düzenlemek için probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi besinlere mutlaka yer vermeye çalışın.
- Omega 3 yağ asitleri iltihap sökücü özelliği nedeniyle kalp ve beyin için faydalıdır. Çocuğunuzun beslenmesinde balık ve ceviz gibi omega-3 zengini besinleri eksik etmeyin.
FAST FOOD RİSK
- Yapılan araştırmalarda şekerli besinler, fast food ve trans yağlardan zengin bir beslenme modelinin virüs bağlanmasını ve enfeksiyonu artırdığı gözlenmiş. Bu nedenle çocuklarınızı bu tarz besinlerden uzak tutmaya özen gösterin.
- Maydanoz, dereotu, roka, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler hem C vitamini içerikleri sebebiyle hem de alkali oldukları için vücudun pH dengesini koruyarak zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller.
- Antioksidan kapasitesi yüksek olan kivi, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini gibi meyvelere, soğan ve sarımsak gibi sülfürlü besinlere çocuğunuzun beslenmesinde daha sık yer vermeye özen gösterin.
- Bu dönemde çocukların uyku saatlerinde de değişiklik olabilmektedir. Ev halkının çoğunun evde olması ve evlerden yürütülen çalışma yaşamı sabah uyanma ve akşam yatma zamanlarının değişmesine yol açabilmektedir.
- Çocuklarınızın büyümesi ve sağlıklı olması için uykuya ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Okul öncesi yaşlarda (3-5 yaş) gündüz uykusu da dahil olmak üzere günde 10-13 saatlik uyku, okul çağında (6-12 yaş) günde 9-12 saatlik uyku ve 13-18 yaşları arasında ise 8-10 saatlik uyku gereksinimi olmaktadır.
- Uyku süresi, yemek zamanları, ekran önünde geçirilen süre ve oyun zamanlarına ilişkin günlük planların aileler tarafından yapılması ve izlenmesi önemlidir.
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