Çocuklara burs sağlamak için resim yapıyor

01 Kasım 2020 Pazar, 09:27

"Her Yer Her Yerde" isimli ikinci kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan ressam Şerife Bilgili Ercantürk, "Esas amacım, bu sergilerle yurt dışında ciddi gelirler elde edip Türkiye'de yüzlerce çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi çocukları okutmak için yapıyorum" dedi.

Daha önce birçok karma sergide eserleriyle yer alan Ercantürk'ün, 22 eserden oluşan ve küratörlüğünü Begüm Güney Alkoçlar'ın üstlendiği yeni sergisi, [email protected]'de ziyarete açıldı.

Ercantürk, profesyonel anlamda 2017'de resim yapmaya başladığını belirterek, sergideki eserlerinde, değişen duygu durumlarının renge dönüşerek kendisini gösterdiğini söyledi.

Yeni eserlerinin önceki işlerine göre daha sakin ve dingin bir ruh halini yansıttığını dile getiren Ercantürk, genellikle farklı renklerle çalışmayı tercih ettiğini ve yaşanılan dönemi hissettirmeye çalıştığını aktardı.

Şerife Bilgili Ercantürk, sergideki eserlerin çoğunu mart ayından sonra yaptığını söyleyerek, şunları ifade etti:

"Bugün çok normal gibi gelmeye başlayan pek çok şey, geçtiğimiz yıl bize söylenseydi kimse inanmazdı. Tüm duygu durumlarımızı ve hayata bakış açımızı etkileyen bir süreçten geçiyoruz. 2020 yılında, önceki doğru, iyi ve güzel yargılarımız çok farklılaştı. Bütün temellerimizi yeniden sorgulamak durumunda kaldık bir anlamda. Evlerimizde karantinada olduğumuz dönem, özellikle dijitalleşmenin getirdiği imkanlarla pek çok insan sanal olarak mekanlarını değiştirdi. Açıkçası 'Her Yer Her Yerde' ismini, böyle bir anlamda da kullandım."

Sanatsal çalışmalarının ve sergilerinin bir amacı olduğuna vurgu yapan Ercantürk, bunun kendisi için bir görev olduğunu düşünerek resme başladığını söyledi.

"RESİMLERİMİ ÇOCUKLARI OKUTMAK İÇİN YAPIYORUM"

Ercantürk, eserleri yapma amacına da değinerek, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar süren iş ve hayat tecrübemin, doğru bir şekilde toplumsal faydaya çevirilebileceğini düşündüm. Özellikle geçirdiğim ciddi bir sağlık problemi sonrası resime yönelmeye başladım. Benim galiba bir görevim var ve bunu kendi başıma adım adım yapmam gerekiyor. Bugünün Türkiye'sinde en çok neye katkıda bulunabilirim diye düşündüm ve bunun çocukları okutmak olduğuna karar verdim. Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ile geçtiğimiz seneki serginin gelirleriyle 10 çocuğumuzu yüzde yüz burslu okutma imkanı buldum. İnşallah bu sene de benzer bir hadiseyi gerçekleştirmeyi çok istiyorum. Esas amacım bu sergilerle yurt dışında ciddi gelirler elde edip Türkiye'de yüzlerce çocuğa katkı sağlamak. Resimlerimi çocukları okutmak için yapıyorum."

Çalışma hayatına üniversite yıllarında başlayan ve aralarında Ahmet Rasim Paşa Yalısı, Gülhane Parkı Alay Köşkü, Selanik Atatürk Evi, Soho House İstanbul ve Galataport'un bulunduğu birçok restorasyon projesinin inşaat yönetimini gerçekleştiren ressam Şerife Bilgili Ercantürk'ün sergisi, 8 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.