Çocuklara şiddet uygulanan Kuran kursu kapatıldı

29 Eylül 2020 Salı, 17:13

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde,10 yaşındaki bir çocuğun şiddet görürken görüntülendiği Bedir Efendi Kuran Kursu ile ilgili karar alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şiddet uygulanan çocuğun ifadesi alındı. Şiddet gören çocuk ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Çocuğun Şanlıurfa'da yaşayan ailesi tarafından hafızlık eğitimi için Kuran kursuna kaydının yapıldığı, aileyle irtibata geçildiği, çocuğun aileye teslim edileceği öğrenildi.

KURS 2 HAFTALIĞINA KAPATILDI, 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu, geçici olarak 2 hafta süreyle kapatıldı. Kurstaki öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler, bu süre içerisinde eğitimlerine, internet üzerinden devam edecek.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen soruşturma talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bizzat görevlendirdiği 2 müfettişin ise yarın kente gelerek, inecelemelerine başlayacağı öğrenildi.



