Çocuklara ve aşılılara dikkat çekti: Robert Koch Enstitüsü’nden PCR testi uyarısı

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:37

Almanya'da hükümete salgın verilerini izleyerek danışmanlık yapan Robert Koch Enstisüsü (RKI) haftalık laboratuvar sonuçlarını açıkladı.

Test sonuçlarında pozitif bulguların artış gösterdiğine dikkat çeken RKI, salgının kontrol altına alınması için hafif semptom gösteren çocuk ve aşılı kişilere de test yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Büyük çoğunluğu aşılanmamış olan çocuklarda da virüsün hızlı yayıldığı uyarısında bulunan RKI, buna karşın aşılanmış olan yetişkinlerde durumun nispeten daha iyi olduğunu kaydetti.

60 yaşın üzerindekilerde ise haftalık insidans sayısının tek taneli rakamlara düştüğü belirtildi. Almanya'da geçen hafta hastanelerde tedavi altındaki yaşların sayısı da azaldı.

SONUÇLAR NE SÖYLÜYOR?

RKI, Almanya'daki vakalarda Delta varyantının baskın olmaya devam ettiğini belirtti.

Laboratuvar test sonuçlarına göre, bir hafta içinde koronavirüse yakalandığı tespit edilenlerin büyük bir çoğunluğu 50 yaşın altında. Almanya'da koronanın geçen hafta özelikle 15 ila 24 yaşlarındaki kişilere bulaştığı tespit edildi.

Kaynak: DW Türkçe