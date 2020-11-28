Çocuklarda öksürüğe dikkat

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

Çocuklarda öksürük basit bir soğuk algınlığı olabileceği gibi ciddi bir hastalığın da belirtisi olabiliyor. Koronavirüs pandemisi döneminde ise ailelerin akıllarına hemen Covid-19’u getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren, bugünlerde öksürük şikayeti olan her yaş grubu çocuğun ebeveynleri tarafından dikkatle izlenmesini öneriyor. Seren, “Covid-19 hastalığında erişkin dönemde görülen üçlü belirti ateş-öksürük-nefes darlığı çocuklarda kendini daha farklı belirtilerle gösteriyor. Çocukların bazılarında temel hastalık bulguları ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklinde başlamaktadır” uyarılarında bulundu.

YAŞAM KALİTESİNİ BOZAR

“Öksürük; hava yollarının sekresyonlardan temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyen solunum yollarını koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır” diyen Dr. Seren, öksürüğün bir hastalık değil bulgu olduğunu anlattı. Çocuklarda en sık hastaneye başvuru nedeni olan öksürüğün solunum yolu hastalıklarının en önemli ve en sık görülen belirtilerinden biri olduğunu anımsatan Seren “Öksüren çocuğun uyku düzeni bozulur, uyumayan çocuğun uykusuz kalan ebeveynlerinin yaşam kalitesi değişir. Kısaca öksürük aileler açısısından da sıkıntı yaratan bir durumdur” diye konuştu.

PEK ÇOK NEDENİ OLABİLİR

Seren, öksürüğün pek çok nedeninin olabileceğini kaydederek “Genellikle öksürüğün solunum yoluna bağlı problemlerden kaynaklandığı düşünülse de öksürük hücreleri (reseptör) kulak zarı, dış kulak yolu, kalp zarı ve midede de olduğundan bu bölgeleri etkileyen hastalıklarda da sıklıkla öksürük görülür. Yani, öksürük yalnızca akciğer hastalıklarında değil, diğer organ hastalıklarıyla birlikte de ortaya çıkabilir. (Orta kulak enfeksiyonları yani otit, sinüzit, ağız ve burunu ilgilendiren tüm hastalıklar, bademcik iltihabi, alerjik rinit, dış kulağın uyarılması, kalp yetmezliği, mide problemleri özellikle çocuklarda sık görülen reflü hastalığı gibi…)” diye konuştu.

Çocuklarda öksürüğün iki kategoride sınıflandırıldığını kaydeden Seren, şöyle devam etti:

“Normal veya beklenen öksürük: Sağlıklı çocukların gün boyunca 0-140 (ortalama 10 kez) öksürdüğü rapor edilmiştir. Ayrıca 1 yaşın altında anne ve babası sigara içen çocukların yüzde 50’sinde herhangi bir sağlık problemi olmaksızın gün içinde öksürdüğü bilinir.

Anormal öksürük: Çocuklarda anormal öksürük; süreye göre, öksürük karekteri kalitesine, zamanına, yaş grubuna ve sebebine göre sınıflandırılır. Akut öksürük; 2 haftadan daha az sürede olan; Subakut öksürük; 2-4 hafta süren ve kronik öksürük ise; 4 haftadan fazla süreli olan öksürük tanımında kullanılır.”

KORONAVİRÜS VE ÖKSÜRÜK İLİŞKİSİ

Öksürük sebepleri göz önünde bulundurulduğunda hafif soğuk algınlığından kalp yetmezliği gibi ciddi durumlara kadar geniş bir yelpazede görülebilen öksürüğün pandemi döneminde ailelerin akıllarına Covid-19 hastalığına bağlı olabilir mi sorusunu getirdiğini anımsatan Dr. Seren, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki; Covid-19 hastalığında erişkin döneminde görülen üçlü belirti ateş-öksürük-nefes darlığı çocuklarda kendini daha farklı belirtilerle gösteriyor. Yapılan çalışmalarda, Covid-19 pozitif çocukların yüzde 55’inde yorgunluk, yüzde 54’ünde baş ağrısı ve yarısında yüksek ateş görüldü. Bununla birlikte, söz konusu çocukların yaklaşık yüzde 38'inde boğaz ağrısı mevcutken, yüzde 35'inde iştahsızlık, yüzde 15'inin olağandışı bir deri döküntüsü ve yüzde 13'ünde ise ishal-kusma vardı. Fakat bu yanılgıya sebep olmamalı çocukların bazılarında temel hastalık bulguları ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklinde başlamaktadır. Bu bakımdan pandemi açısından dikkatli olduğumuz bugünlerde öksürük şikayeti olan her yaş grubu çocuğun ebeveynleri tarafından dikkatle izlenerek doktor kontrollerini ihmal etmemesi önemlidir.

Öksürük hangi durumlarda ciddiye alınmalıdır?

• Yenidoğan döneminde başlayan öksürük. İlk 3 ayda görülen öksürük

• Beslenme ile ilişkili öksürük

• Ani başlayan öksürük

• Balgamlı öksürük

• Öksürük ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, iştah kaybı, terleme, kilo kaybı gibi belirtilerden biri varsa, başka hiçbir olası neden ve semptom bulunmadığında çocuğunuzun öksürüğü 3 haftadan uzun bir süredir devam ediyorsa; Bu konuda dikkatli olunmalı ve mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır.