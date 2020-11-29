"Çocuklarımız onlara mezar olan cemaat yurtlarına ve kurslarına mecbur edilmesin"

29 Kasım 2020 Pazar, 16:25

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar olarak bilinen cemaate ait öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Katliam gibi facianın 4. yılında bir açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği, katliamın sorumlusunun AKP iktidarı döneminde devlet yurdu yapımının durma aşamasına gelmesiyle ve cemaatlerin ülkenin her köşesinde birer eğitim kurumu olarak kendilerine yer edinebilmelerinin önünün açılmasıyla devlet-cemaat ortaklığı olduğunu dile getirirken cemaatin bugün de yurtlarında çocukları göz göre göre istismara maruz bırakmaktığına dikkat çekti.

Tüm yurttaşlar için eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitimin hak olduğunun altı çizilen açıklamada "Kamusal eğitim, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak şekilde ve aynı standartta her yurttaşa sağlanmalı, çocuklarımız onlara mezar olan cemaat yurtlarına ve kurslarına mecbur edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Tam 4 yıl önce bugün Aladağ'da sadece okuyabilmek için mecbur bırakıldıkları Süleymancı cemaate ait kaçak yurtta 11'i kız çocuğu olmak üzere 12 kişi yanarak can verdi. Bugün, Aladağ'da ölen kız çocukları nezdinde eğitim hakkının yakılmasının yıl dönümüdür.

Yolun ve toplu ulaşımın dahi olmadığı dağ köyünden okula gitme imkânları olmayan çocukların aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Süleymancı cemaatin yurduna yönlendirildi. Kamu otoritesi, yoksul öğrencileri devlet kapısı yerine cemaat yuvalarına mecbur etti.

1972 yılında faaliyete geçen kaçak yurtta öğrenciler, sistematik ihmaller sonucunda hayatlarını kaybetti. 44 yıl boyunca elektrik ekipmanlarının değişmediği, denetimin yapılmadığı yurtta kalan çocuklar, bulaşıkları yıkadıklarını, dahası sudan elektrik çarptığını söylediler.

Devlet, öğrencilerin, kendi eliyle mecbur bıraktığı ve kamusal denetimlerini mevzuata uygun şekilde yapmadığı cemaat yurdunda dışarı çıkmamaları için kapı kulpları sökülmüş odalarda yanarak can vermelerine göz yumdu. Bu bir sosyal cinayettir.

Bu katliamın sorumlusu, AKP iktidarı döneminde devlet yurdu yapımının durma aşamasına gelmesiyle ve cemaatlerin ülkenin her köşesinde birer eğitim kurumu olarak kendilerine yer edinebilmelerinin önünün açılmasıyla devlet-cemaat ortaklığıdır.

Savcılık, henüz soruşturma aşamasında kaçak yurdun yıkılmasına olanak vermiş ve devlet-cemaat kirli ortaklığı içinde açık açık delil karartmıştır. Aladağ'da yoksulluğu istismar edilen çocukların hesabının sorulmaması için her yola tevessül edilmiştir.

AKP iktidarı ile eğitimde, neoliberal politikalar aracılığıyla temel politika olarak özel eğitim kurumlarının önünün açılması, sosyal devletin eğitim alanındaki sorumluluklarının piyasaya ve özellikle de cemaatlere devredilmesi ilke olarak benimsenmiştir.

Dar gelirli ve yoksul öğrencilere devlet kapısı yerine cemaat yuvaları adres olarak gösterilmiştir. 29.11.2016’da bir elektrik kontağı sonucunda başlayan yangın, 11 kız çocuğunun ve hayallerinin sonu olmuş, geriye gözü yaşlı aileler ve küle dönmüş bir eğitim sistemi bırakmıştır.

Yanan çocukların bedenleri henüz teşhis dahi edilmemişken binanın alt katında bulunan otuz beş kilo hayvan etini talep eden yurt yetkililerinden bildiğimiz Süleymancı cemaat, bugün de yurtlarında çocukları göz göre göre istismara maruz bırakmaktadır.

Tüm yurttaşlar için eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitim haktır. Kamusal eğitim, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak şekilde ve aynı standartta her yurttaşa sağlanmalı, çocuklarımız onlara mezar olan cemaat yurtlarına ve kurslarına mecbur edilmemelidir."



