Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılabilir?

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:47

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirecek ipuçlarını anlattı.

YETERLİ BESLENME ŞART

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar korona virüs başta olmak üzere diğer mikroorganizma ve hastalıklara karşı savunmasız hale gelir. Çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasının temel sebebi ise yetersiz beslenmesidir. Bu noktada bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılan beslenme hatalarını düzeltmek şart.

Bunun için dengeli bir beslenme programı oluşturmalı, her besin grubundan azar azar yenmesi sağlanmalıdır. Öğün kesinlikle atlanmamalı, kahvaltıda iyi beslenmesi sağlanmalı, ara öğünlerde meyve tüketmeleri gerekmektedir.

YEMEKLERE YULAF EKLENEBİLİR

Bağışıklık güçlendirme konusunda oldukça iddialı olan yulaf, çocukların yemeklerine eklenebilir. Yulaf kepeği çözünebilir lif olan beta-glukan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini arttırır. Aynı zamanda bağırsakların çalışmasını sağlar. Tek başına çok lezzetli olmayan bu besinler sağlıklı atıştırmalıklarda kullanılabilir. Ayrıca yoğurda eklenerek tüketilebilir.

PROPOLİSİN FAYDALARI

"Arıların kovan içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlayan propolis, doğal bir mucize" diyen Dr. Sarı, iki yaşından büyük çocuklar için doğal propolisin tercih edilebileceğini söylüyor. Dr. Sarı'nın aktardığına göre; propolisin içerisinde yoğun olarak bulunan flavanoitler, çok güçlü antioksidanlar olup bağışıklık sistemini destekiyor ve vücut direncinin yükseltilmesini sağlıyor.

SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT

Çocukların abur cuburlardan olabildiğince uzak durması sağlanmalı. Çünkü bu gıdalar çocukların bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu noktada hazır paketli gıdaların ve yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin zararları çocuklara sabırla anlatılmalı. Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar olarak ceviz, fındık ve badem verilebilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DOSTU: KEFİR

Kefir hem çocuklar hem de yetişkinler için oldukça faydalı bir besin. Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi bağışıklık sisteminin desteklenmesi için oldukça önemli. Mayalanırken oluşan prebiyotik ve probiyotik bakteriler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çocukların sade kefirin tadını sevmediği durumlarda içerisine bir miktar meyve püresi ilave edilerek tadı lezzetlendirilebilir.