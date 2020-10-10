Çocukların "cinsel istismarlı" görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı
Bir uygulama üzerindeki gruptan çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntü ve mesaj paylaştığı tespit edilen 22 şüpheli, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
I·stanbul Emniyeti Siber Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, "müstehcenlik" konularıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda bir uygulama üzerinde farklı profil kullanıcılarının olduğu uygunsuz bir grubun kurulduğunu tespit etti.
Grupta çocukların cinsel istismarı ic¸erikli mu¨stehcen go¨ru¨ntu¨ ve mesaj paylas¸ıldığını belirleyen ekipler, I·stanbul merkezli Ankara, Agˆrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskis¸ehir, Giresun, I·zmir, Kırklareli, Mugˆla, Sakarya, Sivas, Tekirdagˆ ve Zonguldak'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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