Çocukların eğitim döneminde 'ton balığı' tüketimi önemli rol oynuyor

16 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen 'yüz yüze' eğitim başladı. Bu dönemde bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmeye de fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini bildirdi.

Tozan, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldığını anımsatarak, çocukların heyecanla beklediği yeni okul döneminde ebeveynlere eskisinden daha fazla görev düştüğünü dile getirdi.

Salgının etkisinin devam ettiği bu günlerde, okul çağındaki çocuklar için doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini kaydetti.

"TON BALIĞI IQ SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR"

Düzenli olarak tüketilen ton balığının çocuklarda IQ seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığını aktaran Tozan, "Bu gerçek, farklı araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Ton balığının içindeki Omega-3, dopamin ve serotonini dengeliyor ve beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Omega 3, hafızayı güçlendirici etkiye sahip. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren düzenli olarak tüketilen ton balığı, çocukların IQ seviyesinin yükselmesine destek olurken, sosyal ve kişisel becerileri geliştirebilme, kas ve kemik yapısını güçlendirme gibi etkilere sahip bir besin olma özelliği de taşıyor. Omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını artıran ton balığı, göz sağlığı ve bağışıklığı güçlendirmede de önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"KALP SAĞLIĞINI KORUYOR, BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR"



Kalp ve kemik sağlığından cilt sağlığına, hafızadan göz sağlığına kadar yediden yetmişe herkes için mucizevi bir besin olan ton balığının bağışıklık dostu olduğunu dile getiren Tozan, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından haftada en az iki defa tüketilmesi gereken besinlerin başında gelen ton balığı, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bağışıklığı koruyucu bir besin olma özelliği taşıyor. Ancak her balığın aynı oranda bağışıklığı güçlendirmede fayda sunmadığını unutmamak lazım. Balık, ancak doğal ortamında yetiştiği zaman tam bir bağışıklık silahı görevi üstlenebiliyor. Çocuklar, eğitim dönemi boyunca uzun saatler sosyal ortam içinde bulunacakları için balık ve ton balığı tüketme alışkanlığının kazandırılması, bağışıklık sisteminin korumasının yanı sıra vücut direncini de artıracaktır. Bu dönemde ebeveynlerin doğru ve sağlıklı beslenmede itici güç olması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DERİN DENİZLERDEN GELEN CIVASIZ BALIKLARI TERCİH EDİN"

Prof. Dr. Tozan, çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlenen ton balığını tüketirken, bazı önemli konulara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.



Ton balığının derin ve açık denizlerden gelmesinin bunların başlıcalarından olduğunu belirten Tozan, şunları kaydetti:



"Hint ve Atlantik Okyanusu’nun tertemiz sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor. Aynı zamanda bu okyanuslarda yetişen ton balıklarının içeriğinde kesinlikle cıva bulunmuyor. Dünyanın birçok bölgesinde artık 'çocuk obezitesinin' mücadele gerektiren bir mesele haline dönüştüğünü de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, sağlıklı ton balığını güvenilir ve kaliteli markalardan tüketmeye dikkat etmekte fayda var. Akdeniz mucizesi zeytinyağlı kolay açılan ton balığı kullanarak hazırlanan az kalorili mönüler, çocukların aynı zamanda kilo kontrolünde de önemli bir rol üstlenmeyi sürdürüyor."

