Çocukların gürültü yaptığı iddiasıyla parkta rastgele ateş açtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iddiaya göre, parktaki çocukların gürültü yapmasına sinirlenen 1 kişi, av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Hasan A., çocuklar parkta oynadığı sırada elindeki av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açmaya başladı. Çocuklar ve çevredekiler panik yaşarken, parkta yeğenlerini korumaya çalışan Şahin Uzar sol bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Hasan A. olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Şahin Uzar, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüfekle olay yerinden kaçan Hasan A. ise evine girmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, Hasan A.'nın parkta rastgele 6 el ateş ettiğini tespit edildi.
'YARALI HALDE BULDUM'
Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Akcan, çocuklarının üzerine tanımadığı bir kişinin tüfekle ateş açtığını iddia ederek, "Çocuklarım parkta oynuyordu. 6 el tüfekle ateş edildiğini duyunca parka geldim; kayınbiraderimi bacağından vurulmuş, yaralı halde buldum. Elinde tüfek bulunan kişi çocukların üzerine doğru ateş etmiş. Kayınbiraderim de çocukları korumak için önlerine geçince yaralanmış" dedi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Hasan A.'nın polisteki ilk ifadesinde çocukların parkta gürültü çıkardığını öne sürüp, bu duruma sinirlendiği için çevreye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
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