Coinbase onayı aldı: 14 Nisan'da başlıyor
ABD'nin en büyük kripto para birimi işlem platformu Coinbase Global Inc, hisselerini ABD borsasının Nasdaq endeksine kote ettirmek için düzenleyici kurumdan onay aldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı, anaakım finansal hizmetler endüstrisinde hızla onay görmekte olan dijital para birimlerinin meşruiyetine yeni bir güç katmış oldu.
Hafta başında, finansal hizmetler şirketi Visa ödeme ağındaki işlemlerin kripto para birimi USD Coin ile yapılabileceğini açıklamıştı. PayPal ise ABD'li tüketicilerin kripto para birimleriyle online alışveriş yapmalarına olanak verdiğini açıklamıştı.
14 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlacağını tahmin ediyor.
Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.
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