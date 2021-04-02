Coinbase onayı aldı: 14 Nisan'da başlıyor

02 Nisan 2021 Cuma, 15:23

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kararı, anaakım finansal hizmetler endüstrisinde hızla onay görmekte olan dijital para birimlerinin meşruiyetine yeni bir güç katmış oldu.

Hafta başında, finansal hizmetler şirketi Visa ödeme ağındaki işlemlerin kripto para birimi USD Coin ile yapılabileceğini açıklamıştı. PayPal ise ABD'li tüketicilerin kripto para birimleriyle online alışveriş yapmalarına olanak verdiğini açıklamıştı.

14 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Doğrudan halka arz planlayan Coinbase, hisselerinin Nasdaq'ta 14 Nisan'da işlem görmeye başlacağını tahmin ediyor.

Doğrudan halka arz yönteminde, ilk halka arzdakinin aksine hisselerin hiçbiri önceden satılmıyor. Şirketin hisse fiyatı, borsaya yapılan emirlerle belirlenecek.