Çok Güzel Hareketler 2’de yaprak dökümü: 7 oyuncu ayrıldı
Genel sanat yönetmenliği ve eğitmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’de yaprak dökümü yaşandı. Ekipteki yedi oyuncu kadrodan ayrıldı. Program, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı.
Oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşandı. Medyaradar'ın aktardığına göre, ekipteki yedi oyuncu kadrodan ayrıldı.
İlk önce Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay ayrıldıklarını açıkladı. Ardından beş oyuncu daha kadrodan ayrıldıklarını açıkladılar.
Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan ve Didem Ruhi de sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu.
'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu da lenf kanserine yakalandığını açıklamış, Güloğlu'nun Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladığı öğrenilmişti.
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