Gündeme oturmuştu! SAS Holding cinayetinde flaş gelişme

17 Ağustos 2021 Salı, 14:57

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında infaz edilmişti. İnfaz sonrası içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta da gasp edilmişti. Korkunç olayın ardından Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da intihar etmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından silahı kullandığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, buradaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürülmüştü.

İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edilmişti. Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etmişti.

Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" demişti.

Çalıntı plakalı araçla kaçan gaspçılar ise Kurtköy güzergahında görünmüştü. Ekipler 13 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin 6'sının Balıkesir'de yurt dışına kaçma planları yaparken kıskıvrak yakalandığı öne sürülmüştü.