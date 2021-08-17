Gündeme oturmuştu! SAS Holding cinayetinde flaş gelişme
İstanbul Ataşehir'de meydana gelen SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Silahı kullandığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz aylarda SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında infaz edilmişti. İnfaz sonrası içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta da gasp edilmişti. Korkunç olayın ardından Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da intihar etmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından silahı kullandığı ileri sürülen bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, buradaki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ataşehir'de evinde bulunan 9.9 milyon lira nakit parayı 3 parça çanta ile aracına alıp çalıştığı holding binasına giden Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Koçan çalıntı plakalı araçla gelen 3 gaspçı tarafından başından vurulup öldürülmüştü.
İçerisinde 3.3 milyon lira dolu çantalardan biri ise gasp edilmişti. Koçan'ın oturduğu Rezidansın üst katında oturan ve eski eşi olan Süleyman Aydın ise olaydan kısa bir süre sonra 32. Kattan atlayarak intihar etmişti.
Aydın'ın intihar etmeden hemen önce Sibel Koçan'ın ablasını telefonla arayıp; "Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum" demişti.
Çalıntı plakalı araçla kaçan gaspçılar ise Kurtköy güzergahında görünmüştü. Ekipler 13 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin 6'sının Balıkesir'de yurt dışına kaçma planları yaparken kıskıvrak yakalandığı öne sürülmüştü.
Video Haberler
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
- Çantasını unuttu, parası eksik çıkınca şikâyetçi oldu
- Yunuslar birer birer karaya vuruyor
- Makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı
- Rus savaş gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi
- 'Boğazım düğüm düğüm çocuk...'
En Çok Okunan Haberler
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması
- 'Cüppeli', milli voleybolcuyu hedef aldı, tepki çekti
- Ceyhan'dan Alçı'ya sert tepki
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Türkiye'den Kabil Havalimanı'na ilişkin karar
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Kılıçdaroğlu’nun ve Akşener’in ortak planı
- Eski Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan Taliban'a övgü
- Jigolo olmak isterken 77 bin lira dolandırıldı