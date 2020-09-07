Çok sayıda kaymakam görevden alındı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:46

Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları, Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları, Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları, Tunceli'nin Mazgirt kaymakamı ile Erzincan'ın Çayırlı kaymakamı FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Yine Tunceli'de FETÖ soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı görevden alındı.

BATMAN'DA İKİ KAYMAKAM

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ŞANLIURFA'DA DA İKİ KAYMAKAM

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ERZURUM'DA 3 KAYMAKAM

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının yaklaşık 35 kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yaptığını belirtti. Bu kapsamda Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlar görevden alındı.

Memiş, "Bu idari bir tedbir, dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Özel bir çalışma. İstiyoruz ki hiç kimse bu tür işlere bulaşmasın" dedi.

TUNCELİ'DE VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli'de de görevden iki isim alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi.

ERZİNCAN'DA DA KAYMAKAM GÖREVDEN ALINDI

Erzincan'ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

KARABÜK'TE VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığından Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı. Baran'ın yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.

METİNER, AĞRI'DA DA VAR

AKP’li Mehmet Metiner, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketi olan Ağrı’da da üç kaymakamın görevden alındığını açıkladı.

Metiner, paylaşımında “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar" görüşüne yer verdi. Metiner’in, aynı paylaşımında “Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız” diyerek isim vermeden bir süre önce siyasi tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik değerlendirme olarak yorumlandı.







