"Çoklu baro FETÖ projesi"
CHP’li Erkek: Her ilde, o ilin barosu olmalıdır. Avukatların o baroya üye olma zorunluluğu avukatlığın kamu hizmeti olma gereği zorunluluktur. Çoklu baro bir FETÖ projesidir.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “yürütmenin tahakkümü altında olan ve bir kişinin belirlediği Hâkim Savcılar Kurulu eliyle yargının ele geçirildiğini” söyledi.
CHP’li Erkek, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada özetle şunları dile getirdi:
- HSK yargıyı ele geçirdi: Bugün maalesef Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eliyle yargı ele geçirilmiş durumda. Tarih boyunca iktidarlar yargıyı ele geçirmeye çalıştıklarında, yargı denetiminden uzaklaştıklarında demokrasiyi ve hukuku da yok ediyorlar. Bugün HSK yürütmenin tahakkümü altında. Çünkü HSK’yi bir kişi belirliyor, Meclis’teki çoğunluğuyla ve kendi atamalarıyla...
- Saray’ın alerjisi var: Çoklu baroyu getirmek istiyorlar. Bizde ve tüm dünyada tekli baro esastır. Her ilde, o ilin barosu olmalıdır. Avukatların o baroya üye olma zorunluluğu avukatlığın kamu hizmeti olma gereği zorunluluktur. Çoklu baro bir FETÖ projesidir. Daha düne kadar aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün maalesef baroları ve meslek örgütlerini dizayn etmeye çalışıyorlar. Bağımsız, özgür kurumlara karşı bir alerjisi var Saray iktidarının. Bağımsız yargı, basın, Merkez Bankası, RTÜK, TÜİK istemiyorlar. Bağımsız, güçlü, özgür bir baro da istemiyorlar.
- Arka bahçe yapmak istiyorlar: Baroları muhatap almadan onları düzenlemek, arka bahçeniz yapmak istiyorsunuz. Çoklu baroyu avukatlar istemiyor, Adalet Bakanlığı istemiyor, uzman hukukçular istemiyor, bir tek kişi istiyor: Recep Tayyip Erdoğan. Baroları ve meslek örgütlerini siyasi birer enstrüman haline getirirsiniz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.
- Demokratlar birleşecek: Hiç kimse umutsuz olmasın. Ülkemizin tüm demokratları birleşecek ve demokrasiye inanan milyonlar temel ilkelerde uzlaşarak bu tek adam rejimine karşı demokrasi mücadelesini kararlılıkla verecek. Ülkemizdeki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız.
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