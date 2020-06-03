"Çoklu baro FETÖ projesi"

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “yürütmenin tahakkümü altında olan ve bir kişinin belirlediği Hâkim Savcılar Kurulu eliyle yargının ele geçirildiğini” söyledi.

CHP’li Erkek, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada özetle şunları dile getirdi: