Contemporary Istanbul’un 15. edisyonu için biletler satışa sunuldu
Contemporary Istanbul’un genel ziyaret günleri için biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu.
14 - 15 Aralık 2020 tarihlerinde VIP ön izleme, 16 - 20 Aralık 2020 tarihleri arasında ise genel ziyarete açık olacak olan Contemporary Istanbul’un genel ziyaret günleri için biletler 27 Kasım 2020’de Biletix üzerinden satışa sunuldu.
Bölgenin önde gelen çağdaş sanat fuarı Contemporaray Istanbul’un 15. edisyonu planlandığı tarihlerde hem fiziksel hem çevrimiçi olarak yapılacak olup; fuarın giriş fiyatları bu sene hafta arası ve hafta sonu, tam 120 TL, indirimli 80 TL olarak açıklandı.
İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE
Contemporary Istanbul, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi’nin 10 bin m2 fuar alanında yapılacak. Etkinlik alanına HES kodu ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra girilebilecek ve ziyaretçiler fuar alanında bilet aldıkları saat aralığında kalabilecekler. Zaman aşamalı giriş, stratejik yerleşim ve yönlü akış gibi önlemler de uygulamada olacak. Covid 19 önlemleri doğrultusunda havalandırma sistemi de yalnızca taze dış havanın kullanılacak şekilde düzenleniyor.
Ayrıca üzerlerinde “CI Sağlık Denetimi Ekibi”, “CI Health Inspection Team” yazan özel eğitilmiş bir ekip alanda hazır bulunacak. Ekibin görevi alınmış olan önlem ve uygulamaları kontrol etmek ve izlemek.
Fuar ziyaret saatleri:
16-17-18 Aralık Çarşamba, Perşembe ve Cuma
11:00-15:00
15:00-20:00
19 Aralık, Cumartesi
11:00-15:00
15:00-18:00
20 Aralık, Pazar
11:00-15:00
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