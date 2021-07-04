Copa America'da Arjantin ve Kolombiya, yarı finale yükseldi
Copa America çeyrek finalinde Arjantin Ekvador'u mağlup ederken, Kolombiya ise Fernando Muslera'lı Uruguay'ı eledi.
Copa America (Amerika Kupası) çeyrek finalinde Ekvador'u mağlup eden Arjantin ve Uruguay'ı penaltı atışlarında deviren Kolombiya, gecenin kazanan ekipleri oldu.
MUSLERA, GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Gece 01.00'de başlayan ilk maçta Uruguay, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın penaltı atışlarında Kolombiya'ya 4-2 mağlup olarak elendi. Uruguay'da maça ilk 11'de başlayan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinin turnuvaya veda etmesiyle Galatasaray'a dönecek.
MESSI, İKİ ASİSTLE YILDIZLAŞTI
04.00'te başlayan ikinci maçta ise Arjantin, Ekvador'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip oldu. Arjantin'in gollerini 40. dakikada Rodrigo de Paul, 84. dakikada Lautaro Martinez ve 90. dakikada Lionel Messi kaydetti. Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi, diğer gollerin asistini yaptı. Ekvador'da Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ekvador'da ayrıca Piero Martin Hincapie Reyna, 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Oynanan maçlar sonucunda Copa America'da yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Brezilya - Peru
Arjantin - Kolombiya
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