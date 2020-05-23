Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, ayrımcı diliyle belediye meclisini karıştırmış

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:26

AKP’li Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AKP Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur’un da katıldığı ve dün akşam saatlerinde yapılan video konferansta Belediye Başkanı Aşgın’dan sonra söz alan AKP Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi ömründen geçebilir. Ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” diye konuştu.

Erdoğan ise AKP’li Demir’in bu sözlerine karşılık, “Haşa, Allah onları en güzel şekilde yetiştirmek nasip etsin” cevabı verdi.

Video kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu ve binlerce farklı hesaptan paylaşıldı. Milyonlarca kişinin izlediği videoya eleştiri yağarken Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Meryem Demir'in, Gıda Bankası’ndan yapılan yardımları örnek göstererek, “Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor” sözleriyle Meclis’te gerginliğe neden olduğu, CHP’li üyelerin Meryem Demir’e sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz; “Sanki sadaka veriyorsunuz” diyerek Demir’e tepki gösterdi. Demir’i mezhepsel ayrımcılık yapmakla suçlayan Yılmaz, tepkisini şöyle sürdürdü; “Yuh size. Bağımsız komisyon kuralım MHP’li CHP li, AKP’li temsilciler olsun. İşi layığıyla yapalım. Sanki sadaka veriyorsunuz. İki de bir Alevi diyorsunuz. Belediye 294 bin yurttaşın belediyesi. Kimin ihtiyacı varsa sünnisi alevisi, lazı çerkezi kürdü tabii ki yardım alacak. 2020 Türkiye'sinde hala ayrıştırıcı dil kullanmanız yakışık almadı.

Siz Meclis'te 'Alevi de yardım alıyor' diyorsunuz. Belediye başkanı mahalle toplantısında “İşe Alevi de aldık” diyor. Demek ki siz belediyeden yardım alanların kaçı Alevi, kaçı sünni biliyorsunuz. Demek ki insanları ayırıyorsunuz.”