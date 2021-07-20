Çorum Belediyesi, bayramda mezarlığın kapısını kapattı

20 Temmuz 2021 Salı, 15:18

Çorum'da bayram nedeniyle mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen yurttaşlar kapının kapalı olması nedeniyle ziyaret gerçekleştiremedi.

Şehrin en büyük mezarlığı olan Ulu Mezarlık'a bayram nedeniyle ziyarette bulunmak isteyen yurttaşlar mezarlığın kapısı kapalı olması nedeniyle ziyaretlerini yapamadan evlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Mezarlığın kapısının kapalı olması nedeniyle bazı yurttaşların mezarlığın duvarları arkasında ibadetlerini yaptıkları görüldü.

AŞGIN: VATANDAŞLAR MEZARLIĞA ERKEN GELMİŞ

Çorum Belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Ulu Mezarlık'ın kapısının sabah 06.45'de açık olduğunu söyledi.

Aşgın, "bayram namazı sonrası mezarlığa erken gelinmesi nedeniyle vatandaşların mezarlığın kapısını geldiklerinde kapalı bulduklarını" ifade etti.