CHP'den yurttaşlara videolu bayram mesajı

20 Temmuz 2021 Salı, 09:05

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu ziyaretlerden görüntülerin yer aldığı bir video klibi sosyal medya hesabından paylaşarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Video, CHP’nin sosyal medya hesabından, “Güzel günleri umutla bekleyen milletimizin bayramı kutlu olsun…” notuyla paylaşıldı.

Video “Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden” yazısı ve Kılıçdaroğlu’nun küçük bir çocuğun elini öptüğü görüntüyle başlıyor. Videoda, Kılıçdaroğlu’nun, “Bütün vatandaşlarımın Kurban Bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzur dolu bir Kurban Bayramı geçirmelerini diliyorum” dediği konuşmasına da yer verildi.