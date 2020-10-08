Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
Çorum'da 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, dün 3 yaşındaki bir erkek çocuğun kalp rahatsızlığı gerekçesiyle annesi Z.B.A. ile annesinin birlikte yaşadığı B.Ç. tarafından sağ olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti.
Hastanede yapılan tıbbi müdahale esnasında sağlık görevlilerince çocuğun fiili livataya maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine adli soruşturma başlatıldığını aktaran Ağca, şöyle devam etti:
"Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulmuştur. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Verilen ceza belli oldu
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Bill Gates normalleşme için tarih verdi
Video Haberler
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Verilen ceza belli oldu
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Bill Gates normalleşme için tarih verdi