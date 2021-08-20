Çorum’da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İddialara göre, silahlı çatışma dün gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine yanlarında bulunan av tüfekleriyle ateş açtı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, saçmalara hedef olan Ali K. (40) ve Endercan Ç.’nin (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavga esnasında yaralanan Hüseyin K. ve Celal Ç. ise ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ali K. (40) ve Endercan Ç.’nin (63) cenazeleri otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Alancık köyü ve çevresi ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!