Çorum'da KYK yurdundaki günlük karantina ücreti belli oldu
Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişilerden günlük 70 lira alınacak.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, karantinayı KYK yurdunda tamamlayacak kişilerden alınacak günlük ücreti belirledi.
Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, izolasyon kuralını ihlal eden kişilerin karantina sürecini KYK yurtlarında tamamlaması ve yurttaki masrafların kişilerden tahsil edilmesine karar verildiğini hatırlattı.
Çorum'da 18 kişinin KYK yurdunda karantina altına alındığını belirten Çiftçi, şunları söyledi:
"Konaklamaları sağlanan kişilerden konaklama ve yemek hizmetlerine karşılık günlük 70 lira ücret üzerinden tahakkuk edecek miktarın kişilerin kendilerinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. Geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun meskeni olmayan kişilerin konaklama ve yemek ücretlerinin kendilerinden tahsil edilmesi hususundan muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır."
Çiftçi, ayrıca kente gelin alma da dahil olmak üzere trafikte araç konvoylarına müsaade edilmemesi, sağlık çalışanlarının ikinci bir emre kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam etmesini de kararlaştırdıklarını kaydetti.
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