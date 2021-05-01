Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay ev baskınından ceza aldı
Coşkun Sabah’ın eski eşi Ceyda Okay’ın çilingir yardımıyla eşine ait olduğunu düşündüğü eve baskın yapması yıllar sonra ceza almasına neden oldu.
Ceyda Okay, 2016 yılında Coşkun Sabah’la boşanma aşamasındayken eşinin mesajlarını karıştırdı ve ünlü sanatçının Etiler’de bir ev tuttuğundan şüphelendi.
Tv100’ün haberine göre; Ceyda Okay, annesi Bahar Hassoy Okay’la beraber dairenin adresini tespit etti ve çilingir Süleyman Akkaya’ya dairenin kapısını açtırdı. İşte bu olay Ceyda Okay’ın yıllar sonra ceza almasına neden oldu.
Evi aynı zamanda yakın arkadaşı olan Coşkun Sabah’tan kiralayan iş insanı Mustafa Kayışoğlu, avukatı Ferit Barut arayıcılığıyla Ceyda Okay, annesi Bahar Hassoy Okay ve çilingir Süleyman Akkaya’ya dava açtı.
Coşkun Sabah ise bu davada taraf olmamayı seçti.
'Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçu nedeniyle İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 2016’da yeterli delil oluşmadığı gerekçesiyle beraatle sonuçlansa da avukat Ferit Barut’un itirazıyla karar bozuldu.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Yerel mahkeme de karara uyunca bu kez Ceyda Okay ve annesine 'nitelikli konut dokunulmazlığı' suçundan 75 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası günlüğü 20 TL’den 1500 TL para cezasına çevrildi.
Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmedi. Çilingir Süleyman Akkaya ise davada beraat etti.
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