Coutinho, Josef de Souza'ya sosyal medyadan cevap verdi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 22:12

Coutinho'nun transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Josef de Souza, Coutinho ve ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor" notunu düşmüştü.

Yıldız oyuncu Coutinho, Josef'e yine sosyal medyadan cevap verdi.

Coutinho, "Josef, seninle birlikte vakit geçirmek her zaman harika. Beni ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.