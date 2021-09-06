Coutinho, Josef de Souza'ya sosyal medyadan cevap verdi

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın Barcelona'nın yıldız ismi Coutinho ve ailesini sosyal medyada paylaşmasının ardından, yıldız oyuncudan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 22:12
Coutinho, Josef de Souza'ya sosyal medyadan cevap verdi
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Coutinho'nun transfer iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Josef de Souza, Coutinho ve ailesiyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıp "Coutinho ailesi Kartal'ı destekliyor" notunu düşmüştü.

Yıldız oyuncu Coutinho, Josef'e yine sosyal medyadan cevap verdi.

Coutinho, "Josef, seninle birlikte vakit geçirmek her zaman harika. Beni ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.


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