UEFA Başkanı Ceferin, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifine karşı çıktı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmadığını söyledi.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu'unda konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine ilişkin sunulan teklifi değerlendirdi.
UEFA Başkanı Ceferin, bu öneriye sıcak bakılmadığını vurgulayarak, "Dünya Kupası'nın değeri, nadiren düzenlenmesiyle doğrudan orantılıdır. Turnuvayı iki yılda bir düzenlemek, sıradanlaşmasına, popülaritesinin ve etkisinin azalmasına yol açar." ifadelerini kullandı.
FIFA Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.
Arsene Wenger, eleme maçları için lig ortasında verilen küçük araların, oyuncuların sağlık ve zihinsel durumunu zorladığı gerekçesiyle Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için FIFA'nın başlattığı çalışmalara tam destek verdiğini temmuz ayında açıklamıştı.
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