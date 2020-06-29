Covid-19 araştırması: Hastaların yarısı hiç belirti göstermiyor olabilir

29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:59

Çalışmayı yürüten Scripps Research adlı araştırma kuruluşu, çalışmada ortaya çıkan bulguların pandemiyle savaşta yaygın test ve temas takibinin önemine işaret ettiğini belirtiyor. Scripps Research adlı araştırma kuruluşunun kurucusu Moleküler Tıp Profesörü Dr. Eric Topol, "Virüsün sessiz bir şekilde yayılması, kontrol edilmesini daha güç bir hale getiriyor" dedi.

Topol, "Araştırmamız yaygın testin önemini vurguluyor. Bu kadar yüksek bir asemptomatik vaka oranıyla, daha geniş bir test ağı kurma zorunluluğu ortada; aksi takdirde virüs bizi atlatmaya devam edecek" diye belirtti.

Araştırmada gündüz bakımevlerinde kalanlar, kruvaziyer gemisi yolcuları ve cezaevinde yatan mahkumlar dahil çeşitli gruplardaki yeni tip koronavirüs enfeksiyonu vakalarından gelen veriler analiz edildi. Topol; Davranış Bilimci Daniel Oran'la birlikte PubMed, bioRxiv ve medRxiv'de yayımlanmış dünyanın farklı yerlerinden gelen 16 çalışmanın bulgularını değerlendirdi.

ASEMPTOMATİK BİREYLER VİRÜSÜ DAHA UZUN SÜRE YAYABİLİYOR

Oran, "Neredeyse hepsinin tek ortak noktası, enfekte bireylerin çoğunluğunun hiçbir belirti göstermemesi. 4 eyalette bulunan cezaevinde Covid-19 testi pozitif çıkan 3000 mahkum arasında rakamlar ise astronomikti: Yüzde 96'sı asemptomatik!" şeklinde konuştu.

BirGün'ün aktardığına göre, araştırma aynı zamanda, belirti göstermeyen bireylerin virüsü daha uzun bir süre, belki de 14 günden daha uzun bir süre, yayabildiklerini gösteriyor. Belirti gösteren veya göstermeyen hastalarda viral yüklerin benzer olduğu belirtilse de, bulaşıcılığın aynı düzeyde olup olmadığı açık değil. Bunu çözümlemek için ise yeterli sayıda asemptomatik kişiyi kapsayan geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

BELİRTİ OLMAMASI HASAR OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Araştırmacılara göre, belirtinin olmaması hastada herhangi bir hasar olmadığı anlamına gelmiyor. Diamond Princess kruvaziyer gemisindeki yolculara uygulanan bilgisayarlı tomografi sonuçlarına göre, 76 asemptomatik (belirti göstermeyen) bireyin yüzde 54'ünün akciğerlerinde önemli anormallikler gözüktü. Bu da SARS-CoV-2 enfeksiyonunun akciğere etkisinin de hemen belirti göstermeyebileceği ihtimalini öne çıkarıyor.

Araştırmacılar, asemptomatik hastalarla presemptomatik hastaları birbirinden ayrıştıracak boylamsal çalışma eksikliğine de dikkat çekiyor. "Asemptomatik hasta" kavramı, SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olmakla birlikte hiçbir belirti göstermeyen hastayı tanımlamak için kullanılırken, benzeri bir şekilde enfekte olup, test esnasında henüz belirti göstermeyen ancak nihayet semptom geliştiren hastalar ise presemptomatik hasta olarak tanımlanıyor. Bu ikisini ayırt etmek için ise bireylere yönelik testlerin zaman içinde yinelenmesine dayalı boylamsal testleme yöntemi kullanılması gerekiyor.