Covid-19 aşısında son düzlük, testler sürüyor

06 Eylül 2020 Pazar, 12:49

Reuters'in haberine göre Sırbistan ve Pakistan, CNBG'nin aşı adaylarının 3. aşama denemelerine katılmayı kabul ederken, Sinovac Türkiye ve Bangladeş'ten onay aldı.

İki şirket, Çin'deki yeni vakalar azaldıkça diğer ülkelerden daha fazla veri arayışına girdi.

Şirket Reuters'e verdiği demeçte, Sırbistan'ın CNBG'nin Wuhan ve Beijing birimleri tarafından geliştirilen iki aşıyı test edeceğini ve Pakistan'ın Beijing biriminin adayını test edeceğini söyledi.

CNBG başkan yardımcısı Zhang Yuntao, CNBG'nin 3. aşama denemelerinin yaklaşık 10 ülkede 50.000 kişiyi kapsamasının beklendiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Peru, Fas, Arjantin ve Ürdün'de denemeler şimdiden başladı.

YILDA 300 MİLYON DOZ ÜRETİM

Zhang, yabancı ülkelerin aşılarından toplam 500 milyon doz sipariş etmekle ilgilendiklerini söyledi.

Zhang, CNBG'nin üretim tekniklerini yükselttikten sonra yılda 300 milyon doz aşı üretimi beklendiğini ve yıllık kapasitesiyi 1 milyar doza çıkarmak için bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Şirketin yakında yurtdışı elçilik ve konsolosluklarda çalışan Çinli personele aşılarını sağlamaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Sinovac CEO'su Yin Weidong Pazar günü Reuters'e verdiği demeçte, Sinovac'ın Brezilya ve Endonezya'da test edilen aşı adayı CoronaVac'ın 3. aşama denemeleri için Türkiye ve Bangladeş'ten onay aldığını söyledi.

Aşıların güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için denemelerin son aşaması hala devam ederken, Çin, Sinovac ve CNBG'den aşı adaylarına tıp çalışanları gibi yüksek riskli gruplarda bulunanlar için acil kullanım yetkisi verdi.