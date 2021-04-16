Covid-19 Danışman Heyetine göre Japonya "4. dalgaya" girdi
Covid-19 Danışman Heyetine göre Japonya "4. dalgaya" girdi
Japonya'da hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi, ülke genelinde artış gösteren Covid-19 vakalarını "4. dalga" olarak tanımladı.
Parlamento oturumundaki konuşmasında artışını sürdüren Covid-19 vakalarına dikkati çeken Şigeru, ülke genelinde Covid-19 salgında 4. dalganın etkisine girildiğini söyledi.
Daha kuvvetli anti-virüs tedbirlerinin ivedilikle uygulanması çağrısı yapan Şigeru, başkent Tokyo dahil bazı eyaletlerde uygulanan "yarı olağanüstü hal" şartlarına değindi.
Şigeru, "yarı-OHAL'e" rağmen Osaka kentinde, günlük yeni vakaların ilk kez 1000’in üzerinde seyretmeye başladığını, Tokyo'da ise vakaların yükseliş trendini sürdürdüğünü belirtti.
Ağır hasta vakalarının yükselmesini "en büyük sorun" olarak niteleyen Şigeru, bunun hastanelerin yatak kapasitelerini oldukça zorlayacağını ifade etti.
Şigeru, yarı-OHAL şartlarının yeterli görülmemesi halinde hükümetin, tam kapsamlı yeni bir OHAL sürecini planlaması gerektiğini söyledi.
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 522 bin 298’e, ölü sayısı 9 bin 559’a yükseldi. Ülke genelinde 631 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Vakalar Tokyo’da 128 bin 114’e, Osaka’da 64 bin 382’ye, Kanagawa’da 50 bin 202’ye, Saitama’da 34 bin 913’e, Çiba’da 31 bin 137’ye çıktı.
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