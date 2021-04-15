Japonya'da iktidar partisinden, Kovid-19 vakalarının artması halinde "Tokyo Oyunları iptal edilebilir" açıklaması
Japonya'da iktidar partisinden, Kovid-19 vakalarının artması halinde "Tokyo Oyunları iptal edilebilir" açıklaması...
Ulusal bir televizyon kanalına konuşan LDP Genel Sekreteri Nikai, ülke genelinde artan vaka oranlarının, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, ülkede vaka sayılarının artmasına bağlı olarak 4turnuvanın düzenlenmesini zora sokacak durumları yakın izlediğini belirtti.
Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde oyunların iptal edilebileceği opsiyonunu göz önünde bulundurmak gerektiğini kaydeden Nikai, "O zaman geldiğinde bir karar vermek zorunda kalınır. Örneğin ivedilikle durdurmak zorunda kalırız." diye konuştu.
Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketinde, ülke geneli katılımcıların sadece yüzde 24,5’i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istediği ortaya çıkmıştı.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
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