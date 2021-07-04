Covid-19 geçirenlerde ikinci doz randevusu iptal
Sağlık Bakanlığı'nca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Covid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak. Karar sonrası ikinci doz aşıyı olmayan bekleyen yurttaşlar kaygılarını sosyal medyadan paylaştı
Covid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi.
SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.
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