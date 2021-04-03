Covid-19 kabusu tüm sağlık sorunlarını geçti

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

DSÖ verilerine göre mart ayına kadar dünyada Covid-19 vaka sayısı 129 milyon, ölüm oranı ise 2.8 milyon olarak kayıtlara geçti. Türkiye’deki vaka sayısı ise 3.32 milyon olarak görülürken ölüm oranının 31 bin 537 olarak DSÖ kayıtlarına geçtiği görülüyor. AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, “Tüberküloz, yıllardır ölüme neden olan hastalıklar listesinde en üst sırada yer alıyordu. Geçen yıl Covid-19 en üst sıraya yerleşti” dedi. Pandeminin mevcut hastalıkları da olumsuz etkilediğini belirten Çoban, “Tüberkülozdan korunmada etkin yeni bir aşı ve ilaçlara ihtiyacımız var” diye konuştu.