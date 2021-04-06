Covid-19'da kritik eşik aşıldı: 3 ayda 1 milyon ölüm

06 Nisan 2021 Salı, 12:57

2019'da başlayan koronavirüs salgını dünya genelindeki etkisini artırarak sürdürüyor.

Reuters’ın dayandırdığı kaynaklara göre salgında bugün kritik bir eşik daha geride kaldı.

Salgın başladığından bu yana koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Reuters’ın derlediği verilere göre salgında 2 milyon can kaybına ulaşmak bir yıldan fazla sürdü. Salgının etkisinin hız kazandığı, son 3 ayda 1 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirmesiyle gözler önüne serildi.

Uzmanlar bunun sebebini Brezilya ve Hindistan gibi salgından en ağır yarayı alan ülkelerdeki hızlı vaka ve ölüm artışına bağlıyor. Öte yandan ortaya çıkan mutasyonlar da devreye giren başka bir etken. Özellikle İngiliz ve Güney Afrika mutasyonları pek çok ülkede görülmemiş bir hızla yayıldı.