Covid-19 kurallarına uymayan Nicole Kidman’a tepki: 'Karantinaya alınmadan Hong Kong'a giriş yaptı'

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:11

Hollywood yıldızı Nicole Kidman’ın The Expats adlı Amazon dizisinin çekimleri için Hong Kong’a karantinaya alınmadan giriş yapması tepkilere neden oldu.

NTV'de yer alan habere göre oyuncuya uygulanan ayrıcalığın, Hong Kong yönetiminin uyguladığı 3 haftalık karantinaya aykırı olduğu yazıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 12 Ağustos’ta özel uçakla Sydney’den Hong Kong’a gelen Kidman’a, Avustralya’dan gelenlere zorunlu olan karantina uygulamasında ayrıcalık yapıldı.

FOTOĞRAFLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kidman’ın kentte dolaşırken ve alışveriş yaparken çekilen fotoğrafları, basın ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Konu üzerine açıklama yapan Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bürosu, Kidman ve dizi ekibinin işlerini yapabilmeleri için karantina şartından muaf tutulduğu belirtti.

Avustralya, 20 Ağustos'tan itibaren düşük riskten orta riskli sınıfına dahil edildiği için, muafiyeti olmasaydı Kidman'ın yedi gün otel karantinasına girmesi gerekecekti.

Kidman’ın yapımcılığını da üstlendiği dizi, Janice Y.K. Lee’nin kitabından uyarlandı. Senaryosunu Alice Bell’in yazdığı dizi, Hong Kong geleneklerine dayanıyor. The Expats, ani bir aile trajedisinden sonra hayatları sonsuza kadar birbirine bağlı olan uluslararası bir topluluğun hikayesini anlatıyor.