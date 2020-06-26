Covid-19 vaka sayısı artıyor: Avrupa piyasalarının durumu

26 Haziran 2020 Cuma, 11:04

Avrupa İş Liderleri Kongresi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomide dip noktanın geride kaldığına da dikkat çekerek, daha ciddi bir ikinci dalganın da gelebileceği uyarısı yaptı.

Bu gelişmelere karşın, Lufthansa hisselerinin yüzde 2.44 yükseldiği Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.05 yükselişle açıldı. Birleşik Krallık'ta FTSE Endeksi, haftanın son işlem gününe, yüzde 2.43 yükselen Prudental PLC hisseleri liderliğinde yüzde 1.14 artışla başladı. Fransa'da CAC 40 Endeksi de, yüzde 2.43 yükselen ArcelorMittal hisselerinin liderliğinde yüzde 1.15 yükselişle açıldı.

Döviz piyasalarında da Avro/dolar paritesi 1.12104 düzeyine gerilerken, sterlin/dolar paritesi de 1.24050 düzeyine çekildi.