Covid-19 vaka sayısı artıyor: Avrupa piyasalarının durumu
ABD'deki Covid-19 vaka sayılarında genel olarak artışların yaşanmasına ve Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomide küçülme öngörüsünü yüzde 4.9 düzeyine yükseltmesine karşın Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününe yükselişlerle başladı.
Avrupa İş Liderleri Kongresi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomide dip noktanın geride kaldığına da dikkat çekerek, daha ciddi bir ikinci dalganın da gelebileceği uyarısı yaptı.
Bu gelişmelere karşın, Lufthansa hisselerinin yüzde 2.44 yükseldiği Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.05 yükselişle açıldı. Birleşik Krallık'ta FTSE Endeksi, haftanın son işlem gününe, yüzde 2.43 yükselen Prudental PLC hisseleri liderliğinde yüzde 1.14 artışla başladı. Fransa'da CAC 40 Endeksi de, yüzde 2.43 yükselen ArcelorMittal hisselerinin liderliğinde yüzde 1.15 yükselişle açıldı.
Döviz piyasalarında da Avro/dolar paritesi 1.12104 düzeyine gerilerken, sterlin/dolar paritesi de 1.24050 düzeyine çekildi.
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