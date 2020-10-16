Covid-19'a yakalanan sağlıklı genç, kalp nakline zorunlu kaldı

16 Ekim 2020 Cuma, 10:01

Idaho St. Luke Çocuk Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Kenny Bramwell, Covid-19'un her yaştan insan için arz ettiği tehlikeleri bir kez daha kanıtlamak için normalde sağlık olan bir gencin virüse yakalandıktan sonra kalp nakline zorunlu kalmasının hikayesini paylaştı.

Dr. Bramwell, "Ne yazık ki çocukların bu yerelde hastanede yatmasını gerektiren birkaç düzine Covid-19 vakası gördük" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre,Tıbbi direktör, hastanedeki en ciddi vakalardan birinde, bir gencin kalp sağlığının, nakil için başka bir şehre sevkini gerektirecek kadar kötüleştiğini söyledi.

Hastane sözcüsü Anita Kissee, gencin sağlık durumunu 13 Ekim'de açıkladı.

Kissee, Twitter paylaşımında, "St. Luke's Çocuk Hastanesi, Covid-19 kaynaklı PMIS (Pediatrik Multisistem Inflamatuar Sendromu) vakalarımızdan birinde ciddi bir gelişme yaşandığını ve hastanın şu an kalp nakli olmayı beklediği Salt Lake City'ye acilen sevk edildiğini halkımıza bildirmekten üzüntü duyuyor. Bu hasta, koronavirüsten önce sağlıklı bir gençti" ifadelerini kullandı.

Gencin sağlık durumuna ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Dr. Bramwell, "Covid-19, çoğu kişi için genellikle ciddi sonuçlar yaratmıyor. Ancak son derece hasta olan bir grup insan var" dedi.

Bazen hastalık kalp nakli gerektirecek kadar ciddi oluyor. Bazen de kişilerin aylarca nefes almakta veya evlerinde dolaşmakta ya da normal faaliyetlerini gerçekleştirmekte güçlük çektiği kronik bir problem yaşanıyor.

Tıbbi direktörün yorumları, Ağustos'ta çocukların koronavirüse karşı "esasen bağışık" olduğunu iddia eden Trump'ın yorumlarıyla çelişiyor. ABD Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüs taşıyan gençlerin hastalık belirtileri başladığında daha hafif semptomlar gösterme eğiliminde olduğunu kabul ediyor ama çocukların da virüsü kapmaya yetişkinler kadar yatkın olduğu hususunda Dr. Bramwell'la aynı görüşü paylaşıyor.

Trump, "Bence çoğu zaman (çocuklar) çok hastalanmıyor, buna çok kolay yakalanmıyor ve... bunu diğer insanlara aktarmıyor yani bu kesinlikle çok kolay olmuyor" demişti. ABD başkanı virüsle temas eden çoğu çocuğun çok hastalanmadığı hususunda haklı olsa da, virüsü taşıyan bir çocuk onu herhangi bir enfekte yetişkin kadar kolay biçimde başkasına aktarabiliyor.

Trump söz konusu yorumları, okulların yeniden açılması için ısrar ettiği dönemde dile getirmişti.

Politico bu ay, dönemin Trump yönetiminden bir yetkilinin, bilimsel bir raporun başlığını değiştirerek metinden "pediatrik" kelimesini çıkarması için CDC'ye baskı yaptığını aktarmıştı.

Söz konusu yetkili Paul Alexander, araştırmacılara kullanılan dili eleştirdiği bir mektup göndermiş ve 18 yaş üzeri hastaları tanımlarken "pediatrik" kelimesini kullanmayı bırakmalarını istemişti. CDC, Amerikan Pediatri Akademisi'nin terim tanımına uygun olarak, 21 yaş altını ilgilendiren tüm vakalarda "pediatrik" kelimesini kullanıyor.

Ancak sürecin sonunda, raporun başlığı değiştirilerek "çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler" kelimeleri çıkarılmış ve bunlar yerine "kişiler" yazılmıştı. Ayrıca üç yerde kullanılan "pediatrik" kelimesi de kaldırılmıştı