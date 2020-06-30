Covid-19’dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu

Koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maske, Haliç'te bir martıyı öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA
30 Haziran 2020 Salı, 09:23
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Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı.

O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.


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