Covid-19’dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu
Koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maske, Haliç'te bir martıyı öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti.
Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı. Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı.
O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.
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