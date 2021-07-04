Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Covid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.
Covid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
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